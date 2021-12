LIVE Curling Italia-Germania 1-1, Preolimpico 2021 in DIRETTA: tutto in parità dopo due end! (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Risponde l’Italia nel secondo end! Un punto per gli azzurri e tutto in equilibrio: 1-1. 19.14 Il primo punto è fatto segnare dalla Germania nel primo end: 1-0 per i tedeschi. Adesso l’ultima stone passa all’Italia. 19.01 Martello alla Germania nel primo end: l’ultima stone sarà tedesca. 18.58 L’Italia femminile invece ha abbandonato il sogno olimpico: la sconfitta contro la fortissima Scozia ha spento le residue speranze delle azzurre verso le Olimpiadi di Pechino. 18.55 In contemporanea ad Italia-Germania andrà in scena Danimarca-Repubblica Ceca che emetterà l’avversaria dell’Italia nel play-off che si disputerà domani alle ore ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32 Risponde l’nel secondoUn punto per gli azzurri ein equilibrio: 1-1. 19.14 Il primo punto è fatto segnare dallanel primo end: 1-0 per i tedeschi. Adesso l’ultima stone passa all’. 19.01 Martello allanel primo end: l’ultima stone sarà tedesca. 18.58 L’femminile invece ha abbandonato il sogno olimpico: la sconfitta contro la fortissima Scozia ha spento le residue speranze delle azzurre verso le Olimpiadi di Pechino. 18.55 In contemporanea adandrà in scena Danimarca-Repubblica Ceca che emetterà l’avversaria dell’nel play-off che si disputerà domani alle ore ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania Preolimpico 2021 in DIRETTA: si comincia! - #Curling #Italia-Germania #Preolimpico - infoitsport : LIVE Curling Italia-Scozia 1-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le scozzesi dilagano a metà gara - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia femminile si gioca il tutto per tutto: obbligo di vittoria per continuare il Preolimpico! - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Giappone 5-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: i nipponici accorciano nel sesto end - #Curling… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Giappone 7-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri allungano ancora nel settimo end! -… -