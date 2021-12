Juve, non solo Arthur: da Diego a Lucio, i brasiliani flop dal 2000 ad oggi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quello tra la Juve e Arthur Melo è un rapporto che non è mai riuscito a decollare. Ma il centrocampista non è il primo brasiliano "flop" in bianconero: ecco i precedenti più recenti. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quello tra laMelo è un rapporto che non è mai riuscito a decollare. Ma il centrocampista non è il primo brasiliano "" in bianconero: ecco i precedenti più recenti.

Advertising

forumJuventus : Emery: 'Non capisco chi ritiene la Juventus inferiore al City, sono sullo stesso livello' ?? - AlfredoPedulla : La #Juve apprezza #Gravenberch (contatto non lungo, l’#Ajax spinge per il rinnovo) e ne ha parlato in un incontro c… - juventusfc : Le #JuventusWomen possono fare la storia in #UWCL! L'appuntamento è per il 16 dicembre, alle 21:00, all'Allianz S… - MFajriyansyah : RT @forumJuventus: Emery: 'Non capisco chi ritiene la Juventus inferiore al City, sono sullo stesso livello' ?? - FrancescoPonti1 : @dorinileonardo Ma come, non ti diverte insultare h24 dirigenti, allenatori e giocatori della Juve? Dovresti provar… -