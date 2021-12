“Il titolare non si è allenato…”: Milan-Napoli, Spalletti non ha pace (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli Spalletti in difficoltà in vista della trasferta in casa del Milan: dopo Koulibaly e Manolas, out anche Juan Jesus Piove sul bagnato per Luciano Spalletti. Il periodo del Napoli non è sicuramente favorevole. La squadra partenopea sta risentendo tantissimo delle defezioni che si sono prodotte nell’ultimo periodo. Il tecnico di Certaldo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il tecnico delin difficoltà in vista della trasferta in casa del: dopo Koulibaly e Manolas, out anche Juan Jesus Piove sul bagnato per Luciano. Il periodo delnon è sicuramente favorevole. La squadra partenopea sta risentendo tantissimo delle defezioni che si sono prodotte nell’ultimo periodo. Il tecnico di Certaldo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EnricoTurcato : Dopo averlo visto attentamente giocare per 2 stagioni e mezzo, mi permetto umilmente di asserire che un “giocatore”… - EnricoTurcato : #Pellegrini corre, crossa e punta. Cosa che Alex Sandro non fa vedere da almeno 3 anni. Se prende fiducia e trova c… - Dajejuve1 : Ho parlato col papà di Luca Moro proprio ieri mattina, ve lo giuro su mia figlia. Gli ho detto, amichevolmente, di… - napolista : #Milan, Leao non recupera per il #Napoli, Giroud forse, ma partirà dalla panchina. Ibra titolare Tante le assenze,… - MauroScacco : @filippo_lubatti @CucchiRiccardo Anche Nzonzi era titolare nella Francia Campione del Mondo ed ora non gioca più ne… -