Hanno fatto le pulci ai TG. Scoprendo che… (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli spettatori abbandonano il telegiornale più in presenza di soft news che di hard news Daily Media, pagina 24. Gli spettatori dei telegiornali tendono a cambiare canale più durante le soft news che durante le hard news, e questa propensione ad abbandonare il programma cresce man mano procede il telegiornale. La probabilità che uno spettatore guardi un telegiornale è collegata al consumo televisivo complessivo. Le stesse variabili demografiche che consentono di prevedere la durata del consumo televisivo giornaliero tendono a prevedere anche la visione del telegiornale. Nonostante la televisione continui a essere la principale fonte di informazione, la maggior parte degli italiani non guarda il telegiornale tutti i giorni. Questi sono alcuni dei risultati di un paper ultimato di recente da Marco Gambaro dell'Università Statale di Milano, Valentino Larcinese della London School of ...

