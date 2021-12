Green pass e viaggi, Ue: regole coordinate tra Paesi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le misure restrittive sui viaggi tra i temi affrontati finora dal Consiglio Ue. Lo riferiscono fonti Ue spiegando che la discussione dei capi di Stato e di governo dell’Ue riuniti a Bruxelles si focalizza, tra l’altro, “sulla validità dei certificati Covid e sull’importanza di approcci coordinati e coerenti quando si adottano misure nazionali”. La discussione non è focalizzata sulle misure prese dai singoli Paesi, come l’Italia, l’Irlanda, la Grecia o il Portogallo, bensì “sul coordinamento in generale a livello internazionale e nell’Ue. Spazia dalla terza dose” di vaccino anti Covid, “alla vaccinazione per i bambini”, fino alla “data di scadenza” dei Green pass. L’Ue è in grave “ritardo” sulla creazione di una politica comune nel campo della “salute umana”, perché “molti Paesi vogliono fare da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le misure restrittive suitra i temi affrontati finora dal Consiglio Ue. Lo riferiscono fonti Ue spiegando che la discussione dei capi di Stato e di governo dell’Ue riuniti a Bruxelles si focalizza, tra l’altro, “sulla validità dei certificati Covid e sull’importanza di approcci coordinati e coerenti quando si adottano misure nazionali”. La discussione non è focalizzata sulle misure prese dai singoli, come l’Italia, l’Irlanda, la Grecia o il Portogallo, bensì “sul coordinamento in generale a livello internazionale e nell’Ue. Spazia dalla terza dose” di vaccino anti Covid, “alla vaccinazione per i bambini”, fino alla “data di scadenza” dei. L’Ue è in grave “ritardo” sulla creazione di una politica comune nel campo della “salute umana”, perché “moltivogliono fare da ...

