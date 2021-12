Fausto Baldanti | Dire oggi che Omicron sarà dominante è da sciamani

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Non so cosa abbia spinto Von der Leyen a stabilire chediventerà. Come si può affermare una cosa del genere sulla base di pre-dati che emergono da un contesto così diverso dal nostro? Un’affermazione del genere può essere suggestiva, ma nasce da un approccio piùco che scientifico. Magari andrà davvero così, ma al momento non se ne ha certezza. E seppure così fosse, la storia delle altre varianti ci fa capire che questo non significa chepiù aggressiva”. Il professor, responsabile del laboratorio di Virologia Molecolare del Policlinico “San Matteo” di Pavia, con la sua équipe sta monitorando le mutazioni di Sars-Cov-2, fin dalla prima ondata. Ora sotto la lente di ingrandimenti è finita la variante proveniente ...

, Direttore di Virologia e Microbiologia al San Matteo di Pavia, ha isolato il primo caso di Covid in Europa, quello del paziente zero di Lodi. E nel suo laboratorio sequenziano il 20% ..., responsabile del laboratorio di Virologia Molecolare del policlinico San Matteo di Pavia, commenta: "Conviene utilizzare vaccini come questo perché una certa efficacia ce l'hanno, ...Ci sono Persone Super Resistenti al CORONAVIRUS Non tutti si ammalano di COVID, anzi, c'è chi NON si ammalerà proprio mai grazie ad un’immunità totale. Le infezioni da Sars-Cov-2, sin dagli albori del ...Cosa c’è dietro le allerte sanitarie sulla mutazione del virus. Da Alfa a Omicron i dati del matematico-epidemiologo Stefano Merler. L'inchiesta di Milena Gabanelli e Simona Ravizza ...