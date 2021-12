Discesa libera in Val d’Isere: Sofia Goggia la più veloce nella prima prova (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sofia Goggia è stata nettamente la più veloce nella prima prova cronometrata della Discesa femminile in Val d’Isere, in programma sabato 18 dicembre. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 16 dicembre 2021)è stata nettamente la piùcronometrata dellafemminile in Val, in programma sabato 18 dicembre.

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @webecodibergamo: Discesa libera in Val d’Isere: Sofia Goggia la più veloce nella prima prova - webecodibergamo : Discesa libera in Val d’Isere: Sofia Goggia la più veloce nella prima prova - FPaffy : Peter Fill due Coppe del Mondo di Discesa Libera... #skiworldcup #wearefisi - sportli26181512 : Confermate gare di coppa del mondo a Bormio a fine dicembre: Arrivato l'ok dalla Federazione Internazionale di Sci… - ImpieriFilippo1 : RT @Nicola89144151: La Coppa del Mondo di Sci Alpino M arriva in ????! 17/12 11:45 Super-G (Val Gardena, Rai 2) 18/12 11:45 Discesa Libera (… -