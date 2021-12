Covid al Real Madrid: i positivi salgono a sette (tutti vaccinati). Hanno fatto il test in macchina (Di giovedì 16 dicembre 2021) salgono a sette i positivi al Covid-19 nel Real Madrid. Oltre a Modric e Marcelo, Hanno contratto il virus anche Asensio, Bale, Lunin e Rodrygo, oltre a Davide Ancelotti. I sintomi per fortuna sono lievi. tutti sono vaccinati. Quindi potranno rientrare quando risulteranno negativi senza attendere la quarantena. Al momento è confermata la partita di domenica sera contro il Cadice. Il regolamento stabilisce che si gioca finché ci sono tredici calciatori disponibili, di cui cinque della prima squadra. Ai sei assenti vanno sommati Carvajal e Ceballos indisponibili. I giocatori Hanno effettuato il test nelle loro automobili proprio per evitare ulteriori contagi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021)al-19 nel. Oltre a Modric e Marcelo,contratto il virus anche Asensio, Bale, Lunin e Rodrygo, oltre a Davide Ancelotti. I sintomi per fortuna sono lievi.sono. Quindi potranno rientrare quando risulteranno negativi senza attendere la quarantena. Al momento è confermata la partita di domenica sera contro il Cadice. Il regolamento stabilisce che si gioca finché ci sono tredici calciatori disponibili, di cui cinque della prima squadra. Ai sei assenti vanno sommati Carvajal e Ceballos indisponibili. I giocatorieffettuato ilnelle loro automobili proprio per evitare ulteriori contagi. L'articolo ilNapolista.

