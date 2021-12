Calciomercato Napoli | addio UFFICIALE | lascia a gennaio

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE LA CESSIONE DI MANOLAS ALL'OLYMPIACOS Accordo formalizzato ed efficace da gennaio 2022… - CMercatoNews : ?? Ufficiale, #Manolas lascia il #Napoli dopo due stagioni. Torna in #Grecia - CCokina12 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE LA CESSIONE DI MANOLAS ALL'OLYMPIACOS Accordo formalizzato ed efficace da gennaio 2022 #SkyCalciom… - immergiamoci : UFFICIALE: #Manolas è un nuovo giocatore dell'#OlympiacosFC: il difensore greco lascia il #Napoli dopo 2 anni e mez… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

... Inter 40 punti Milan 39 Atalanta 3736 Fiorentina 30 Roma 28 Juventus 28 Empoli 26 Lazio 25 Bologna 24 Verona 23 Sassuolo 23 Torino 22 Sampdoria 18 Udinese 17 Venezia 16 Spezia 12 Genoa 10 ...Gleison Bremer protagonista del: Milan esul centrale del Torino, le ultime di.itGleison Bremer ancora sulla copertina di questa sessione di trattative. Ormai non è più un mistero e il fitto ...Il più classico degli affari lampo: Kostas Manolas in un solo giorno parte per la Grecia, svolge le visite mediche per contro dell’Olympiakos e lascia definitivamente il Napoli. Un colpo che sorprende ...Napoli, 16 dic. Il Napoli ha comunicato "di aver raggiunto l'accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all'Olympiacos. Lo stess ...