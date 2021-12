Buffy - L' ammazzavampiri | la stagione 10 a fumetti da oggi in tutte le librerie

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il vol. 1 della serie- L'10 è uscito inlee sull'e-shop della casa editrice saldaPress da16 dicembre 2021!- L', una delle serie TV che ha maggiormente contribuito a cambiare i canoni televisivi, torna in versione fumetto con la decimaper concludere la sua storia originale.- L'è stata una delle serie TV più all'avanguardia della sua epoca e ancora adesso resta una delle saghe più iconiche e attuali. Basti pensare, ad esempio, al recentissimo omaggio che il cantante Ed Sheeran le ha dedicato nel video Bad Habits. Con, per la prima volta in un teen drama incontriamo una ...

Grazie alla collaborazione con saldaPress, vi offriamo una selezione di pagine in anteprima da Buffy L'ammazzavampiri Stagione 10 – Vol. 1. Una delle serie più rivoluzionarie della televisione ritorna con questo sequel canonico a fumetti che arricchisce le avventure della cacciatrice di un ...