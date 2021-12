Bufera in Rai, Fatto fuori Carlo Conti alla conduzione del suo famoso programma. Lo sostituisce proprio lui, Fan sotto choc (Di giovedì 16 dicembre 2021) Carlo Conti sostituito alla conduzione di un super programma: la Rai ha deciso! Il noto presentatore vedrà un suo show in mano ad Amadeus. E’ tutto pronto per il ritorno di uno dei programmi più amati di Rai 1. ‘Affari Tuoi’ rivedrà la luce nel 2022 e lo farà in prima serata sulla rete ammiraglia della Tv di stato. Dalla prima edizione targata 2003, nel corso delle 15 edizioni, si sono alternati come presentatori grandissimi nomi della nostra televisione. Da Flavio Insinna a Max Giusti, da Antonella Clerici a Carlo Conti. proprio quest’ultimo era stato in ballottaggio per riprendere le redini del game show ma sul filo di lana è stato superato da un altro big: Amadeus. Il conduttore di Ravenna è stato confermato nel 2022 ... Leggi su cityroma (Di giovedì 16 dicembre 2021)sostituitodi un super: la Rai ha deciso! Il noto presentatore vedrà un suo show in mano ad Amadeus. E’ tutto pronto per il ritorno di uno dei programmi più amati di Rai 1. ‘Affari Tuoi’ rivedrà la luce nel 2022 e lo farà in prima serata sulla rete ammiraglia della Tv di stato. Dprima edizione targata 2003, nel corso delle 15 edizioni, si sono alternati come presentatori grandissimi nomi della nostra televisione. Da Flavio Insinna a Max Giusti, da Antonella Clerici aquest’ultimo era stato in ballottaggio per riprendere le redini del game show ma sul filo di lana è stato superato da un altro big: Amadeus. Il conduttore di Ravenna è stato confermato nel 2022 ...

