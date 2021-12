Uomini e Donne, Covid in gravidanza per l’ex tronista: forte apprensione tra i fan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) forte apprensione tra i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne che è in dolce attesa ed ha contratto il Covid Con un lungo messaggio su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne, Ramona Amodeo, ha spiegato la sua assenza ai suoi follower già preoccupati perché da tempo non postava nulla sui social. LEGGI ANCHE L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021)tra i fan deldiche è in dolce attesa ed ha contratto ilCon un lungo messaggio su Instagram,di, Ramona Amodeo, ha spiegato la sua assenza ai suoi follower già preoccupati perché da tempo non postava nulla sui social. LEGGI ANCHE L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - Lukyluke311 : RT @agambella: Probabilmente il numero dei cittadini sospesi dopo le festività natalizie non sarà esiguo. Mentre le scuole troveranno suppl… - MicheleTersite : @unavitainpunta @Luca_Fantuzzi E vada a farsi il richiamo perché il tetano colpisce più le donne degli uomini. E sa… -