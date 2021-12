Ultime Notizie Roma del 15-12-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in casa per tutti gli arrivi dei paesi dell’Unione Europea per i non vaccinati o tecnica Tivo è prevista anche la quarantena di 5 giorni Secondo l’aggiornamento di ieri le date del Ministero della Salute sull’andamento della in Italia nelle Ultime 24 ore si sono registrati 20677 nuovi casi con 776563 Tamponi e 120 morti l’indice di positività scende al 2,7% ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in casa per tutti gli arrivi dei paesi dell’Unione Europea per i non vaccinati o tecnica Tivo è prevista anche la quarantena di 5 giorni Secondo l’aggiornamento di ieri le date del Ministero della Salute sull’andamento della in Italia nelle24 ore si sono registrati 20677 nuovi casi con 776563 Tamponi e 120 morti l’indice di positività scende al 2,7% ...

