Tragedia a Torre Annunziata | ex docente di matematica uccide una 67enne a colpi di pistola

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dramma a. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, un anziano di 81 anni ha sparato ad una donna con un colpo dinella sua abitazione situata nel popoloso comune in provincia di Napoli. Per la donna, una badante di 54 anni di origine ucraina che accudiva la sorella dell’81enne, non c’è stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Tragedia Ravanusa, a Torre Annunziata la mente ritorna al 7 luglio in via Rampa Nunziante -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Torre

Un uomo di 81 anni ha sparato ad una 67enne ucraina.Annunziata, in provincia di Napoli: una donna 67enne di origine ucraina è stata trovata uccisa a colpi d'arma da fuoco in un'abitazione di via Gambardella. A sparare sarebbe stato un ...''C'è bisogno di giustizia - ha spiegato il primo cittadino didel Greco - Ma la giustizia ... ancora una volta, i nostri quattro giovani che hanno perso la vita in unainconcepibile e ...Tragedia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un uomo di 81 anni ha esploso dei colpi di arma da fuoco contro la badante di sua sorella, una 67enne di nazionalità ucraina. La vittima è mor ...TORRE ANNUNZIATA – A Torre Annunziata verso le 14 i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia – allertati dal 112 – sono intervenuti presso un’abitazione a via Gambardella. Poco pri ...