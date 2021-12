Spider-Man | No Way Home | la recensione | crescere senza rete sotto i piedi

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladi-Man: No Way: strabordante, citazionista e con un ritmo incessante, il terzo atto della saga di Tom Holland è una montagna russa che diverte, emoziona e soprattutto racconta la vera nascita di un eroe. Le aspettative alterano la percezione delle cose, manipolano la realtà e alzano asticelle invisibili. Insomma, le aspettative hanno un grande potere. Per cui, per dirla in modo familiare, su questo-Man: No Waypesavano grandissime responsabilità. Un film diventato proprio come Peter Parker alla fine di Far From: oppresso dal peso della fama, circondato da una folla di persone che di colpo gli ha messo gli occhi addosso e soprattutto messo alle strette per dimostrare il suo vero valore. Finalmente nella nostra agognata ...