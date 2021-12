"Sì o no? Io veramente non capisco". Lilli Gruber sconcertata: l'ultima volta di Borgonovo a Otto e mezzo? | Video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si accende la bagarre a Otto e mezzo. Basta una domanda di Lilli Gruber a Francesco Borgonovo: "Tu ovviamente sei vaccinato, no?". Abbastanza tendenziosa, visto che Borgonovo è firma de La Verità, il quotidiano diventato, di fatto, l'unica cassa di risonanza dei no vax nella carta stampata e perché lo stesso Borgonovo, negli scorsi giorni, già si era rifiutato di rispondere. "Questi sono affari miei", risponde laconico Borgonovo. "Ecco sono affari suoi, capito? Sono affari suoi...", si infervora Massimo Giannini, direttore de La Stampa, in studio a La7. "Ma che problema c'è a dire se sei vaccinato?", domanda ancora la Gruber, un po' costernata. "Sono dati sensibili", replica Borgonovo, serafico. "Ma non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si accende la bagarre a. Basta una domanda dia Francesco: "Tu ovviamente sei vaccinato, no?". Abbastanza tendenziosa, visto cheè firma de La Verità, il quotidiano diventato, di fatto, l'unica cassa di risonanza dei no vax nella carta stampata e perché lo stesso, negli scorsi giorni, già si era rifiutato di rispondere. "Questi sono affari miei", risponde laconico. "Ecco sono affari suoi, capito? Sono affari suoi...", si infervora Massimo Giannini, direttore de La Stampa, in studio a La7. "Ma che problema c'è a dire se sei vaccinato?", domanda ancora la, un po' costernata. "Sono dati sensibili", replica, serafico. "Ma non ...

