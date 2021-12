Saldi invernali 2022: le date regione per regione e le regole Green Pass (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si avvicina il momento dei Saldi invernali 2022: come ogni anno, vi diamo alcuni consigli su come orientarvi e cosa scegliere. Anche quest’inverno i Saldi potrebbero presentare qualche novità a causa dell’epidemia di coronavirus, per cui è possibile che singolarmente i commercianti prendano iniziative per il contenimento in base alle proprie esigenze. Saldi invernali 2022 e Covid-19: le modalità Non siamo ancora fuori dall’epidemia di Covid-19, tuttavia le modalità dei Saldi invernali 2022 per il momento non prevedono particolari misure restrittive, salvo le consuete norme vigenti nei termini di frequentazione di luoghi pubblici al chiuso. Quindi naturalmente per fruire dei Saldi bisognerà esibire il ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si avvicina il momento dei: come ogni anno, vi diamo alcuni consigli su come orientarvi e cosa scegliere. Anche quest’inverno ipotrebbero presentare qualche novità a causa dell’epidemia di coronavirus, per cui è possibile che singolarmente i commercianti prendano iniziative per il contenimento in base alle proprie esigenze.e Covid-19: le modalità Non siamo ancora fuori dall’epidemia di Covid-19, tuttavia le modalità deiper il momento non prevedono particolari misure restrittive, salvo le consuete norme vigenti nei termini di frequentazione di luoghi pubblici al chiuso. Quindi naturalmente per fruire deibisognerà esibire il ...

Advertising

RadioCL1 : In Sicilia saldi invernali anticipati al 2 gennaio. Turano: «In linea con le regioni italiane»… - ennatv : In Sicilia saldi invernali anticipati al 2 gennaio - QdSit : Il 2 gennaio via ai #saldiinvernali in #Sicilia, che dureranno fino al 15 marzo 2022 ?????? - madonielive : Attività produttive, in Sicilia saldi invernali anticipati al 2 gennaio. Turano: «In linea con le regioni italiane» - Tp24it : I saldi invernali in Sicilia iniziano il 2 gennaio -