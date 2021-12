'Quelli che' non regge la prima serata: chiude dopo 28 anni lo storico programma di Raidue (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La storica trasmissione di Raidue ha chiuso i battenti per sempre. La puntata di giovedì 2 dicembre è stata infatti l'ultima ad andare in onda dopo un'agonia di ascolti che perdurava da inizio ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La storica trasmissione diha chiuso i battenti per sempre. La puntata di giovedì 2 dicembre è stata infatti l'ultima ad andare in ondaun'agonia di ascolti che perdurava da inizio ...

Advertising

borghi_claudio : Quindi se oggi ti confronti con la realtà ieri c'era l'irrealtà. Peccato che tu fossi con quelli che aggredivano ra… - guerini_lorenzo : 10 anni di @Difesa_Servizi. 10 anni a fianco delle #ForzeArmate, per la promozione e la valorizzazione di beni e se… - RealEmisKilla : Per tutti quelli che “vai a lavorare”, sappiate che mentre vi state lavando i denti per andare a fare il vostro di… - Rosalba_Falzone : RT @Covidioti: Quelli che vietano i tatuaggi a colori, usati da decenni, sono gli stessi che ti obbligano a farti un vaccino creato in 3 me… - NCovidioti : RT @RadioSavana: Quello che dovrebbero fare Salvini e Meloni lo fanno quelli del Si Cobas. Tralasciando l'immigrazione che ci vede agli ant… -