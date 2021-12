Quando chic fa coppia con green

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sia che si tratti dell’amica che non sbaglia un outfit, della figlia che anticipa i trend o della suocera da sempre appassionata di moda, questo Natale 2021 può essere una buona occasione per arricchire i loro armadi con regali non solo molto, ma anche ecosostenibili. La filosofiae una filiera produttiva trasparente ed etica sono temi che negli ultimi mesi hanno guadagnato grande spazio all’interno dell’industria della moda, e che grazie a scelte accorte e informate – e non per questo meno cool – possono entrare a far parte anche della nostra quotidianità. Regali di Natale moda ecosostenibili guarda le foto ...