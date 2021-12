(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano, 15 dic. (Adnkronos) – Il vice presidente esecutivo e ceo di, Marco, e unadelsono stati ricevuti oggi dal presidente della Repubblica, Sergio, alla vigilia dell’versario dei 150della fondazione della società, nata il 28 gennaio 1872. “È stato un grande onore per me e per tutti noi essere ricevuti dal presidentealla vigilia dell’versario dei 150che lafesteggerà a gennaio 2022?, ha detto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pirelli: Mattarella riceve Tronchetti Provera e delegazione per 150 anni gruppo... - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve delegazione Pirelli per 150 anni fondazione... -

Ultime Notizie dalla rete : Pirelli Mattarella

Il Sannio Quotidiano

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione di& C. S.p. A., guidata dal Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato, Marco Tronchetti Provera, alla vigilia ...C o m u n i c a t o Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione di& C. S.p. A., guidata dal Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato, Marco Tronchetti Provera, alla vigilia ...Il Vice Presidente Esecutivo e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, e una delegazione Pirelli sono stati ricevuti oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, […] ...Milano, 15 dic. (Adnkronos) - Il vice presidente esecutivo e ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, e una delegazione del gruppo sono stati ricevuti oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mat ...