Natale: la dieta in previsione delle abbuffate delle feste (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In attese delle feste e alle grandi “abbuffate” giochiamo d’anticipo e diamo un po’ di sollievo alla bilancia Ecco come evitare di arrivare già appesantiti a NataleCome ogni anno con il passare delle festività natalizia ci si ritrova ad avere qualche chilo in più. Si sa che tra aperitivi con amici, abbuffate in famiglia e cene varie è impossibile rinunciare a tutto ciò. Grazie a qualche consiglio che vi diamo oggi, però, è possibile arrivare a Natale in forma, evitando così di prendere il doppio dei chili. Vediamo insieme cosa bisogna fare. Come eliminare qualche kilo prima delle festività Nell’articolo di oggi, come già spiegato in precedenza, vi daremo qualche consiglio su come ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In attesee alle grandi “” giochiamo d’anticipo e diamo un po’ di sollievo alla bilancia Ecco come evitare di arrivare già appesantiti aCome ogni anno con il passarefestività natalizia ci si ritrova ad avere qualche chilo in più. Si sa che tra aperitivi con amici,in famiglia e cene varie è impossibile rinunciare a tutto ciò. Grazie a qualche consiglio che vi diamo oggi, però, è possibile arrivare ain forma, evitando così di prendere il doppio dei chili. Vediamo insieme cosa bisogna fare. Come eliminare qualche kilo primafestività Nell’articolo di oggi, come già spiegato in precedenza, vi daremo qualche consiglio su come ...

Advertising

infoitsalute : A dieta 10 giorni prima di Natale: ecco il programma alimentare - infoitsalute : Non una dieta ma questi pochi trucchi per non ingrassare a Natale - RenzoSoldani : RT @CM_Memorabili: Ma soprattutto: 'No e comunque il prossimo anno almeno i regali inizio a farli prima del 24'. #commentimemorabili #natal… - CM_Memorabili : Ma soprattutto: 'No e comunque il prossimo anno almeno i regali inizio a farli prima del 24'. #commentimemorabili… - Enneesse3 : -10 giorni a Natale: allenamenti... #christmatime #natale2021 #christmas #eating #abbuffata #allenamento #dieta… -