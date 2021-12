Inter, Eriksen pronto a dire addio: il Coni dice no al rientro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Inter ed Eriksen sono pronti a dirsi addio, dopo che i problemi al cuore non permettono al danese di giocare in Italia Christian Eriksen si appresta a lasciare l’Inter nel corso delle prossime settimane. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parti dovrebbero presto Interrompere l’attuale accordo. Dopo l’installazione del defibrillatore automatico, infatti, per il giocatore non è possibile riprendere l’attività agonistica in Italia. Il club nerazzurro, che pure avrebbe avrebbe fatto a meno di cedere Eriksen, si vede costretto ad Interrompere il rapporto con l’ex centrocampista del Tottenham per favorire il prosieguo della carriera dello stesso (Odense e Ajax le sue possibili destinazioni). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’edsono pronti a dirsi, dopo che i problemi al cuore non permettono al danese di giocare in Italia Christiansi appresta a lasciare l’nel corso delle prossime settimane. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parti dovrebbero prestorompere l’attuale accordo. Dopo l’installazione del defibrillatore automatico, infatti, per il giocatore non è possibile riprendere l’attività agonistica in Italia. Il club nerazzurro, che pure avrebbe avrebbe fatto a meno di cedere, si vede costretto adrompere il rapporto con l’ex centrocampista del Tottenham per favorire il prosieguo della carriera dello stesso (Odense e Ajax le sue possibili destinazioni). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SU ...

