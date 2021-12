Inter, così Inzaghi punta al doppio primato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Due partite alla fine dell’anno solare e per l’Inter di Simone Inzaghi c’è un doppio traguardo in tripla cifra da poter tagliare e superare. I nerazzurri, scrivono Tuttosport, sono infatti a quota 98 punti nell’anno solare 2021, nonché a 98 resti segnate. A Salerno contro la Salernitana potrebbero superare quota 100 su entrambi i fronti. A questo doppio dato ha ovviamente contribuito in maniera importante Conte, con i suoi 58 punti in 24 gare di campionato (media 2.42). Aggiungendone anche solo quattro a quelli già messi in cantiere Inzaghi può superare i 101 siglati dalla Juventus di Allegri nel 2018, record ogni tempo della Serie A. Quanto ai gol, anche in questo caso si avvicina un record: nel 1950 l’Inter è arrivata a 99 in un anno solare, uno solo e sarebbe ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Due partite alla fine dell’anno solare e per l’di Simonec’è untraguardo in tripla cifra da poter tagliare e superare. I nerazzurri, scrivono Tuttosport, sono infatti a quota 98 punti nell’anno solare 2021, nonché a 98 resti segnate. A Salerno contro la Salernitana potrebbero superare quota 100 su entrambi i fronti. A questodato ha ovviamente contribuito in maniera importante Conte, con i suoi 58 punti in 24 gare di campionato (media 2.42). Aggiungendone anche solo quattro a quelli già messi in cantierepuò superare i 101 siglati dalla Juventus di Allegri nel 2018, record ogni tempo della Serie A. Quanto ai gol, anche in questo caso si avvicina un record: nel 1950 l’è arrivata a 99 in un anno solare, uno solo e sarebbe ...

Advertising

Corriere : Che fine ha fatto Adriano: un lavoro normale, 7 milioni di follower e vita sana. Così è... - Inter : ?? | SANTA CLUES Dopo una vittoria così, quasi ci perdevamo un indizio per #InterSantaClues ???? Voi lo avete notato… - Inter : ?? | FORMAZIONE Oggi scendiamo in campo così?? Powered by @EASPORTSFIFA - NicoSpinelli8 : @fabrybuh @Inter In realtà non è così. - awkangie : Dovrebbero istituire anche la Coppa Figli di Puttana così anche l’Inter perderebbe dei calciatori -

Ultime Notizie dalla rete : Inter così Centrocampo più italiano: il Milan sfida l'Inter Ad accogliere Kessie ci sarà così una squadra, tra il Tottenham e il Psg, pronta ad accontentarlo economicamente. Appare evidente che bisogna correre ai ripari sul mercato. Guardarsi attorno alla ...

Calciomercato Inter, rescissione Eriksen - Data e nuovo club svelati ...a cui in casa Inter sono pronti da diversi mesi ormai. L'ufficialità, però, porterà alla rescissione del contratto del danese e all'addio definitivo al club meneghino: l'ex Tottenham potrà così ...

DIRETTA/ Cagliari Torino (risultato finale 1-1): nulla di fatto all'Unipol Domus Il Sussidiario.net Ad accogliere Kessie ci saràuna squadra, tra il Tottenham e il Psg, pronta ad accontentarlo economicamente. Appare evidente che bisogna correre ai ripari sul mercato. Guardarsi attorno alla ......a cui in casasono pronti da diversi mesi ormai. L'ufficialità, però, porterà alla rescissione del contratto del danese e all'addio definitivo al club meneghino: l'ex Tottenham potrà...