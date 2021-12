INPS, qualcuno potrebbe dover restituire soldi: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ci possono essere vari motivi che portano a ricevere somme sbagliate dall’INPS. Alcune categorie potrebbero dover restituire dei soldi. ecco di chi si tratta. INPS e restituzione soldi (AdobeStock)Dobbiamo tener a mente che ogni documentazione presentata deve essere impeccabile. Un qualsiasi errore, una qualsiasi virgola fuori posto può sancire delle pesanti conseguenze. Quando poi, l’INPS, si rende conto di aver dato una cifra superiore a quanto dovuta allora iniziano i dovuti controlli. Questi portano una spiacevole situazione al contribuente che è costretto a restituire una certa cifra. Naturalmente gli errori possono essere fatti anche in maniera non volontaria. Ma questa cosa ... Leggi su chenews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ci possono essere vari motivi che portano a ricevere somme sbagliate dall’. Alcune categorierodeidi chi sie restituzione(AdobeStock)Dobbiamo tener a mente che ogni documentazione presentata deve essere impeccabile. Un qualsiasi errore, una qualsiasi virgola fuori posto può sancire delle pesanti conseguenze. Quando poi, l’, si rende conto di aver dato una cifra superiore a quanto dovuta allora iniziano i dovuti controlli. Questi portano una spiacevole situazione al contribuente che è costretto auna certa cifra. Naturalmente gli errori possono essere fatti anche in maniera non volontaria. Ma questa cosa ...

Advertising

silviajuve71 : @Michele_Arnese Poi se avete voglia di raccontare anche di inps... era già impossibile parlare con qualcuno prima,… - AndreaSpanu6 : @staianogf Se ogni volta che becchi qualcuno “positivo”, completamente asintomatico e vaccinato, lo prendi e lo met… - mittdolcino : @G96831072 @Dov_EL E i dipendenti come li paghi, al 60%? O li paga l'INPS? E dove li prende i soldi? Torni sempre l… - Frances35554095 : @SkyTG24 Fin quando L'INPS dovrà sborsare tanti miliardi di Euro svuotando le sue casse per l'accoglienza di immigr… - ignatzthemouse : automaticamente la disponibilità di quei beni non consumati al momento futuro in cui decideró di prelevarla dal con… -