Incendio in scuola Carabinieri Salvo D'Acquisto: un ferito lieve (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – Un Incendio si è scatenato, verso le 12.25 circa di questa mattina, nella foresteria della scuola nazionale di selezione e reclutamento Carabinieri Salvo D'Acquisto in via Tor di Quinto, a Roma. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto a estinguere le fiamme. Le cause dell'Incendio sono ancora imprecisate. Un carabiniere è rimasto ferito e per questo è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea, le sue condizioni non sembrano essere gravi. (Agenzia Dire)

