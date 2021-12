“Il virus? Preferisco prenderlo e morire in piedi” diceva Anna prima d’infettarsi e morire di Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anna se ne è andata nel giro di poco. Fino all’ultimo ha rifiutato il vaccino anti Covid in nome della sua libertà di autodeterminazione. “Piuttosto che morire strisciando, mi auguro di farlo in piedi. E allora, a questo punto, Preferisco prendermelo questo virus“- queste le parole di Anna Caruso, 64enne operatrice socio-sanitaria di Acqui Terme L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 15 dicembre 2021)se ne è andata nel giro di poco. Fino all’ultimo ha rifiutato il vaccino antiin nome della sua libertà di autodeterminazione. “Piuttosto chestrisciando, mi auguro di farlo in. E allora, a questo punto,prendermelo questo“- queste le parole diCaruso, 64enne operatrice socio-sanitaria di Acqui Terme L'articolo proviene da Leggilo.org.

