Green pass falsi: violati sistemi informatici regionali fra cui quello della Puglia Quindici indagati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Green pass falsi acquistati da oltre 120 persone aggirando i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di Puglia, Campania, Lazio, Lombardia, Calabria e Veneto, attraverso intrusioni illegali. E’ quanto emerge dalle indagini che hanno portato a perquisizioni in tutta Italia da parte della polizia postale, su delega della Procura di Napoli. 15 gli indagati. Le false certificazioni venivano ottenute sfruttando i canali di accesso messi a disposizione delle farmacie per inserire i codici dei tamponi e dei vaccini effettuati. Le credenziali di accesso venivano carpite con sofisticate tecniche di phishing, attraverso email e sito che simulavano quelli istituzionali del sistema sanitario o chiamate internazionali, capaci di camuffare il vero ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 dicembre 2021)acquistati da oltre 120 persone aggirando i presidi di sicurezza informatica deisanitari di, Campania, Lazio, Lombardia, Calabria e Veneto, attraverso intrusioni illegali. E’ quanto emerge dalle indagini che hanno portato a perquisizioni in tutta Italia da partepolizia postale, su delegaProcura di Napoli. 15 gli. Le false certificazioni venivano ottenute sfruttando i canali di accesso messi a disposizione delle farmacie per inserire i codici dei tamponi e dei vaccini effettuati. Le credenziali di accesso venivano carpite con sofisticate tecniche di phishing, attraverso email e sito che simulavano quelli istituzionali del sistema sanitario o chiamate internazionali, capaci di camuffare il vero ...

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? L'Ue attacca #Speranza: 'Fa morire il #greenpass'. Cosa succede ?? - gfzilio : @LegaSalvini Tra le scelte sbagliate c’è il tampone ed il Green pass per lavorare…parlamento di incapaci. - gianmawwco : @GiuliaEpi 0 senso. Zero. Io con la terza dose e il tampone (tampone che era poco affidabile e quindi concetto supe… -