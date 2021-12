Green pass falsi a Napoli, ecco come li generavano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Green pass falsi a Napoli. Su delega del procuratore del capoluogo campano, la Polizia di Stato sta eseguendo in tutta Italia perquisizioni nei confronti di un complesso sistema criminale, dedito alla messa in commercio di certificazioni vaccinali radicalmente false, in grado di superare i previsti controlli mediante app di verifica. Gli investigatori del Cnaipic del Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni e della Polizia postale di Napoli, al termine di complesse indagini informatiche, hanno individuato una struttura criminale in grado, pur non violando in via diretta i sistemi informatici, di generare Green pass, utilizzando le credenziali di accesso precedentemente sottratte alle farmacie mediante sofisticate tecniche di phishing. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021). Su delega del procuratore del capoluogo campano, la Polizia di Stato sta eseguendo in tutta Italia perquisizioni nei confronti di un complesso sistema criminale, dedito alla messa in commercio di certificazioni vaccinali radicalmente false, in grado di superare i previsti controlli mediante app di verifica. Gli investigatori del Cnaipic del Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni e della Polizia postale di, al termine di complesse indagini informatiche, hanno individuato una struttura criminale in grado, pur non violando in via diretta i sistemi informatici, di generare, utilizzando le credenziali di accesso precedentemente sottratte alle farmacie mediante sofisticate tecniche di phishing. L'articolo proviene da ...

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? L'Ue attacca #Speranza: 'Fa morire il #greenpass'. Cosa succede ?? - caterinacorda1 : RT @Barbara62302177: @seguitemi2021 L’ho scritto anche io sul mio profilo. Punti per punto! A quanto pare dal 1 gennaio si torna al lavoro.… - MamboIl : RT @tempoweb: Più ricoveri tra i vaccinati. Sfatato il mito degli ospedali pieni di no vax #covid #iss #vaccino #15dicembre #iltempoquotidi… -