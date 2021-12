Frosinone-Spal | gol e statistiche dell' incontro

Leggi su footdata

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilha vinto tre dei quattro precedenti contro lain Serie B (1P), segnando il doppio dei gol dei ferraresi (6 vs 3). Il, uscito sconfitto dall’ultima gara in Serie B contro il Monza, non perde due gare di fila da novembre 2020, quando il primo dei due KO arrivo? proprio contro i brianzoli. Nelle ultime nove giornate in Serie B lanon ha mai ripetuto lo stesso risultato in due gare di fila (3V, 2N, 4P), perdendo l’ultima gara in casa contro il Brescia (2-0). Nessuna squadra ha ottenuto piu? punti da svantaggio delin questa Serie B: nove, al paria Cremonese. Laha segnato otto gol da fuori area, almeno tre piu? di qualsiasi altra squadra in questo campionato. Luca Garritano ha trovato il gol nella sua ultima sfida ...