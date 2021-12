Empoli, ansia Andreazzoli: un titolare esce in barella (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Proprio in questi minuti si sta giocando la partita tra Hellas Verona e Empoli valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Nei minuti iniziali della sfida l’Empoli ha dovuto però effettuare un primo cambio a causa di un infortunio. Andreazzoli, Empoli, Hellas Verona Ecco di chi e di cosa si tratta Il giocatore costretto ad uscire è stato Haas. Il centrocampista svizzero di proprietà dell’Atalanta è uscito in barella visibilmente scosso e in lacrime per un problema al ginocchio. Speriamo non sia nulla di grave. LEGGI ANCHE: Le formazioni ufficiali di Verona-Empoli: tanto turnover da entrambe le parti LEGGI ANCHE: Empoli, tutti pazzi per Parisi: 3 club di A su di lui Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Proprio in questi minuti si sta giocando la partita tra Hellas Verona evalida per i sedicesimi di Coppa Italia. Nei minuti iniziali della sfida l’ha dovuto però effettuare un primo cambio a causa di un infortunio., Hellas Verona Ecco di chi e di cosa si tratta Il giocatore costretto ad uscire è stato Haas. Il centrocampista svizzero di proprietà dell’Atalanta è uscito invisibilmente scosso e in lacrime per un problema al ginocchio. Speriamo non sia nulla di grave. LEGGI ANCHE: Le formazioni ufficiali di Verona-: tanto turnover da entrambe le parti LEGGI ANCHE:, tutti pazzi per Parisi: 3 club di A su di lui

