Conte in affanno, M5s ingovernabili in chiave Colle (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È dovuto correre prima alla Camera e poi al Senato, Giuseppe Conte, per provare a tenere le redini di un partito imbizzarrito e che gli scalcia sotto la sella, un'ingovernabilità pressoché totale che fa mormorare assai gli alleati sulla credibilità di poter contare sui voti del primo partito in Parlamento nella corsa al Quirinale. L'ennesimo pasticcio si è consumato ieri. Nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di Palazzo Madama andava in scena un voto sull'arcinemico Matteo Renzi. L'oggetto del Contendere era la proposta di Forza Italia di sollevare un conflitto di attribuzione contro l'acquisizione, da parte dei pm fiorentini che indagano sul caso Open, delle chat e delle mail del leader di Italia viva. Un voto che in altri tempi sarebbe scivolato liscio nel mondo pentastellato, che avrebbe sonoramente bocciato la ...

