Concorso infanzia e primaria, chi non supera prova scritta può partecipare subito ad un nuovo concorso (Di mercoledì 15 dicembre 2021) concorso ordinario infanzia e primaria, si svolgono in questi giorni - fino al 21 dicembre - le prove scritte del bando DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal Decreto n. 2215 del 18 novembre 2021. E' ancora presto per tirare le somme generali, ma il risultato individuale è immediato per cui chi ha già svolto la prova sa già se sarà convocato o meno per la prova orale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021)ordinario, si svolgono in questi giorni - fino al 21 dicembre - le prove scritte del bando DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal Decreto n. 2215 del 18 novembre 2021. E' ancora presto per tirare le somme generali, ma il risultato individuale è immediato per cui chi ha già svolto lasa già se sarà convocato o meno per laorale. L'articolo .

