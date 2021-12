Como-Reggina, tutte le statistiche del match (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Como ha perso perso tutte le ultime tre sfide contro la Reggina in Serie B (la piu? recente nel 2002), subendo otto gol. I lombardi erano rimasti imbattuti nelle precedenti quattro (1V, 3N), con un passivo di appena due reti. Il Como ha vinto 1-0 contro il Vicenza nell’ultimo turno e potrebbe collezionare due clean sheet di fila in Serie B per la prima volta dal settembre 2015. La Reggina ha perso tutte le ultime cinque partite in Serie B segnando due reti e incassandone 14, nelle precedenti cinque ne aveva subite due. La Reggina ha perso le ultime due trasferte senza segnare, l’ultima volta che ha incassato tre sconfitte di fila fuori casa senza trovare la rete e? stata proprio nella scorsa Serie B (a dicembre, vs Empoli, Monza e Chievo). Nessuna squadra ha ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilha perso persole ultime tre sfide contro lain Serie B (la piu? recente nel 2002), subendo otto gol. I lombardi erano rimasti imbattuti nelle precedenti quattro (1V, 3N), con un passivo di appena due reti. Ilha vinto 1-0 contro il Vicenza nell’ultimo turno e potrebbe collezionare due clean sheet di fila in Serie B per la prima volta dal settembre 2015. Laha persole ultime cinque partite in Serie B segnando due reti e incassandone 14, nelle precedenti cinque ne aveva subite due. Laha perso le ultime due trasferte senza segnare, l’ultima volta che ha incassato tre sconfitte di fila fuori casa senza trovare la rete e? stata proprio nella scorsa Serie B (a dicembre, vs Empoli, Monza e Chievo). Nessuna squadra ha ...

Advertising

citynowit : I tifosi ci sono sempre, adesso anche la squadra dimostri di volerci essere - sowmyasofia : Como-Reggina: formazioni e dove vederla - Winflix1 : Pronostic como - Reggina | 18/12/2021 Serie B - AnsaCalabria : Calcio: Toscano torna alla Reggina, fortemente motivato. Richiamato per sostituire Aglietti, pensiamo subito al Com… - LineaLane : La distanza dalla linea racconta quanto si stia under o over performando. Se (un grande se) questa logica fosse cor… -