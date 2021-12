Ballando con le Stelle, ballerini per una notte della finale: in studio Alberto Angela e Red Canzian (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ballando con le Stelle si appresta a vivere la sua attesissima finale che andrà in onda sabato 18 dicembre 2021. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del talent show per Vip che hanno mostrato contro ogni previsione le loro straordinarie abilità nelle coreografie. L’appuntamento conclusivo con la trasmissione sarà una lunga cavalcata verso l’annuncio del campionissimo di questa edizione e del suo maestro professionista, con momenti di grande spettacolo che faranno da intramezzo. Uno di questo riguarderà ovviamente il momento degli ospiti che anche questa volta si cimenteranno sulla pista da ballo in qualità di ballerini per una notte, pronti a conquistare i tesoretti messi in palio che potrebbero sconvolgere la classifica finale. A muovere alcuni passi di ballo al centro dello ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021)con lesi appresta a vivere la sua attesissimache andrà in onda sabato 18 dicembre 2021. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del talent show per Vip che hanno mostrato contro ogni previsione le loro straordinarie abilità nelle coreografie. L’appuntamento conclusivo con la trasmissione sarà una lunga cavalcata verso l’annuncio del campionissimo di questa edizione e del suo maestro professionista, con momenti di grande spettacolo che faranno da intramezzo. Uno di questo riguarderà ovviamente il momento degli ospiti che anche questa volta si cimenteranno sulla pista da ballo in qualità diper una, pronti a conquistare i tesoretti messi in palio che potrebbero sconvolgere la classifica. A muovere alcuni passi di ballo al centro dello ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - SabrinaSalerno : Con sudore, fatica e solo con le nostre forze, SIAMO IN FINALE! Grazie di ?? a chi ci ha sempre sostenuto.… - justcallme_sug : Sarah Ferguson × Ballando con le stelle 2022 - Il_Topo : No! Accidenti a ogni cosa, non è questo che facciamo con la danza del ventre! Avessi per le mani il coreografo lo b… -