Tpl | Giannarelli Sapio | ' Presto idrogeno verde a costi sostenibili'

(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Le tecnologie aper il trasporto pubblico "ci sono, non hanno problemi di sicurezza e le tecnologia di rifornimento sono semplici". L'rinnovabile "è un prodotto che l'industria è già pronta a produrre, distribuire e gestire. Stanno nascendo grandi cooperazioni in ambito industriale che renderanno disponibile la molecola, molto prima di quello che pensate ache consentiranno di rispettare gli obiettivi di efficienza economica". Così Eduardo Enrico, Green hydrogen & Sustainable development director di, in occasione del XVI convegno nazionale Asstra "Next Generation Mobility".

