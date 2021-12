Tim: Kkr, prezzo non cambia, non c'è fretta su due diligence (Di martedì 14 dicembre 2021) L'offerta di Kkr su Tim è di 0,505 euro per azione e il prezzo non è in discussione ma, su richiesta di Consob e dopo le indiscrezioni di stampa, il fondo americano chiarisce che non c'è fretta per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) L'offerta di Kkr su Tim è di 0,505 euro per azione e ilnon è in discussione ma, su richiesta di Consob e dopo le indiscrezioni di stampa, il fondo americano chiarisce che non c'èper ...

Advertising

fisco24_info : Tim, Kkr: «Prezzo confermato ma non abbiamo fretta»: L’offerta di Kkr su Tim è di 0,505 euro per azione e il prezzo… - susy19711 : RT @classcnbc: LA BATTAGLIA PER TIM In merito alla possibile offerta per il 100% di #Tim, #KKR ha fatto sapere che l'approccio 'è di natur… - fisco24_info : Tim: Kkr, prezzo non cambia, non c'è fretta su due diligence: Aspetterà le decisioni del cda - classcnbc : LA BATTAGLIA PER TIM In merito alla possibile offerta per il 100% di #Tim, #KKR ha fatto sapere che l'approccio 'è… - Francescovirg20 : RT @lauranaka: Come volevasi dimostrare dossier #TIM diventa sempre + politico nella nuova fase calda della politica ITA, in cui ogni occas… -