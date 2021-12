Si lussa una spalla per recuperare le capre smarrite a Claut (Di martedì 14 dicembre 2021) Un uomo di Claut che stava aiutando un amico a recuperare alcune capre disperse in un luogo impervio si è procurato una lussazione alla spalla cadendo su una cengia esposta: entrambi erano attrezzati con imbracatura e legati con la corda per muoversi in parete. Poco dopo le 14, a seguito della richiesta di aiuto pervenuta, sono stati allertati dalla Sores la stazione Valcellina del Soccorso Alpino, l’ambulanza e l’elisoccorso regionale per portare soccorso. La zona dell’infortunio era in Val di Giere ad una quota di circa 1100 metri su una parete esposta ad est non lontana da Casera Casavento. Per l’individuazione del punto esatto in cui si trovavano i due è stato necessario sbarcare una parte dell’equipaggio dall’elicottero – allontanato per il tempo necessario a non interferire con il rumore del ... Leggi su udine20 (Di martedì 14 dicembre 2021) Un uomo diche stava aiutando un amico aalcunedisperse in un luogo impervio si è procurato unazione allacadendo su una cengia esposta: entrambi erano attrezzati con imbracatura e legati con la corda per muoversi in parete. Poco dopo le 14, a seguito della richiesta di aiuto pervenuta, sono stati allertati dalla Sores la stazione Valcellina del Soccorso Alpino, l’ambulanza e l’elisoccorso regionale per portare soccorso. La zona dell’infortunio era in Val di Giere ad una quota di circa 1100 metri su una parete esposta ad est non lontana da Casera Casavento. Per l’individuazione del punto esatto in cui si trovavano i due è stato necessario sbarcare una parte dell’equipaggio dall’elicottero – allontanato per il tempo necessario a non interferire con il rumore del ...

Advertising

udine20 : Si lussa una spalla per recuperare le capre smarrite a Claut - - udine20 : Si lussa una spalla per recuperare le capre smarrite a Claut - - messveneto : Con l’imbracatura si cala in parete, poi si lussa una spalla per recuperare alcune capre smarrite: soccorso - IlFriuli : Si lussa una spalla per recuperare le capre smarrite a Claut. Soccorso in Val di Giere, a una quota di circa 1.100… - UdineseTV : Si lussa una spalla per recuperare le capre smarrite a Claut - -