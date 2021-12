Probabili formazioni Lazio-Genoa: diciottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Lazio-Genoa, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questo turno di campionato che vede Sarri e Shevchenko a caccia di punti per migliorare una classifica sotto le aspettative. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Ecco le scelte Probabili di formazione dei due allenatori, Sarri e Shevchenko, di Lazio e Genoa. Si gioca alle 18:30 di venerdì. PROGRAMMA Lazio – Spazio al 4-3-3 con Basis che potrebbe essere confermato ai danni di Luis Alberto. Torna Milinkovic-Savic dopo la squalifica. Da valutare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Grande attesa per questo turno di campionato che vede Sarri e Shevchenko a caccia di punti per migliorare una classifica sotto le aspettative. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Ecco le sceltedi formazione dei due allenatori, Sarri e Shevchenko, di. Si gioca alle 18:30 di venerdì. PROGRAMMA– Spazio al 4-3-3 con Basis che potrebbe essere confermato ai danni di Luis Alberto. Torna Milinkovic-Savic dopo la squalifica. Da valutare ...

