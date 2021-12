Pnrr, ok per il coding nelle scuole di ogni ordine e grado. Approvato emendamento Aprea (FI) (Di martedì 14 dicembre 2021) “Con un grande lavoro di squadra con il Relatore del Pnrr Pella, con i Gruppi di Forza Italia delle Commissioni Cultura e Bilancio e con il Ministro Bianchi e la Sottosegretaria Bergamini, è stato Approvato l’emendamento a mia firma che introduce lo studio del coding nella scuola italiana". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) “Con un grande lavoro di squadra con il Relatore delPella, con i Gruppi di Forza Italia delle Commissioni Cultura e Bilancio e con il Ministro Bianchi e la Sottosegretaria Bergamini, è statol’a mia firma che introduce lo studio delnella scuola italiana". L'articolo .

Advertising

Palazzo_Chigi : Conferenza nazionale sulla #disabilità, Draghi: Nel #PNRR oltre 6 miliardi di euro per le persone con disabilità. M… - openpolis : Gli open data pubblicati sul portale Italia domani sono inutilizzabili. Per questo abbiamo deciso di sopperire alle… - sole24ore : Bonetti (Min Pari Opportunità) alll'evento Qualità della vita 2021 del #Sole24Ore: 'Per appalti #Pnrr le imprese do… - MassimoTedio : RT @Daline_09_1999: Un Paese che ha a disposizione 230 miliardi di Pnrr, che per trovare 200 milioni per il caro bollette toglie soldi al f… - EdicRMInnov : @EdicRMInnov è oggi presso il comune di Tivoli per parlare della programmazione 2021-2027. Tra il relatori Roberto… -