Non decolla la differenziata in Campania, Benevento la provincia più virtuosa (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Secondo Legambiente in Campania continua a mancare una governance autorevole del ciclo integrato dei rifiuti e ancora non si procede alla realizzazione di impianti industriali di trattamento della frazione organica con compostaggio, digestione anaerobica e produzione di biometano. La raccolta differenziata in Campania non decolla, entrata in un tunnel di stallo che si evidenzia nel lentissimo incremento della raccolta differenziata in Campania che negli ultimi 5 anni ha visto una crescita di poco più di 2,5 punti percentuali e che nel 2020, anno della pandemia, arriva appena a toccare il 54% con un misero incremento di 1,4 punti rispetto lo scorso anno. In Campania, secondo i dati dell’Osservatorio regionale dei rifiuti, nel 2020 la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Secondo Legambiente incontinua a mancare una governance autorevole del ciclo integrato dei rifiuti e ancora non si procede alla realizzazione di impianti industriali di trattamento della frazione organica con compostaggio, digestione anaerobica e produzione di biometano. La raccoltainnon, entrata in un tunnel di stallo che si evidenzia nel lentissimo incremento della raccoltainche negli ultimi 5 anni ha visto una crescita di poco più di 2,5 punti percentuali e che nel 2020, anno della pandemia, arriva appena a toccare il 54% con un misero incremento di 1,4 punti rispetto lo scorso anno. In, secondo i dati dell’Osservatorio regionale dei rifiuti, nel 2020 la ...

Advertising

larampait : #Rifiuti, #Legambiente: 'In #Campania, #differenziata non decolla' - anteprima24 : ** Non decolla la differenziata in Campania, #Benevento la provincia più virtuosa ** - CinqueRighe : ENTI - Legambiente, Rifiuti In Campania non decolla la differenziata Classifiche - - sportli26181512 : Bakayoko non decolla, la Gazzetta non usa mezzi termini: 'Bocciato': Al Napoli non lo rimpiangono, al Milan non rie… - MilanNewsit : Bakayoko non decolla, la Gazzetta non usa mezzi termini: 'Bocciato' -

Ultime Notizie dalla rete : Non decolla Il Palermo in trasferta non decolla: 9 punti in altrettante partite Un trend che il Palermo non è ancora riuscito a invertire.

Adriatico amarissimo. Una lunga storia di violenza ...è il liquido asse verticale che fa da laboratorio ad una brutalizzazione della politica che decolla ... Ed anche per non dimenticare, come succede in questi tempi superficiali dall'oblio facile.

Il mercato non decolla Ferretti alla Recanatese il Resto del Carlino Bakayoko non decolla, la Gazzetta non usa mezzi termini: "Bocciato" Al Napoli non lo rimpiangono, al Milan non riesce a convincere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Bakayoko. Il centrocampista francese, tornato in rossonero questa estate dopo una stagione ...

Legambiente, dossier Comuni Ricicloni: non decolla la differenziata in Campania Stampa In Campania continua a mancare una governance autorevole del ciclo integrato dei rifiuti e ancora non si procede alla realizzazione di impianti industriali di trattamento della frazione organic ...

Un trend che il Palermoè ancora riuscito a invertire....è il liquido asse verticale che fa da laboratorio ad una brutalizzazione della politica che... Ed anche perdimenticare, come succede in questi tempi superficiali dall'oblio facile.Al Napoli non lo rimpiangono, al Milan non riesce a convincere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Bakayoko. Il centrocampista francese, tornato in rossonero questa estate dopo una stagione ...Stampa In Campania continua a mancare una governance autorevole del ciclo integrato dei rifiuti e ancora non si procede alla realizzazione di impianti industriali di trattamento della frazione organic ...