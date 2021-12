Mediaset è sempre in guerra: prima con i francesi, ora con i tedeschi (Di martedì 14 dicembre 2021) Prosieben, MfE lancia la sfida: ipotesi di una lista per il board Il Sole 24 Ore, pagina 33, di Andrea Biondi. Non che ci fossero grandi dubbi, ma MfE, la MediaforEurope che ha raccolto eredità e slancio europeo di Mediaset, vorrà far valere il suo 25% in ProsiebenSat. E a fare gli spettatori, nel momento in cui si decideranno le posizioni chiave nella governance e negli equilibri del broadcaster di Unterföhring, dalle parti di Cologno non ci pensano proprio. Le comunicazioni inviate all’Autorità di regolazione finanziaria tedesca, la Bafin (equivalente della Consob italiana), mettono più di qualche punto in chiaro. E il messaggio sarà arrivato alla nuora come alla suocera. In una comunicazione inviata ieri il gruppo di Cologno – dopo aver segnalato di aver incrementato, seppur marginalmente, la quota diretta in Prosiebensat, arrivata al 19% del 25% complessivo – ha ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 dicembre 2021) Prosieben, MfE lancia la sfida: ipotesi di una lista per il board Il Sole 24 Ore, pagina 33, di Andrea Biondi. Non che ci fossero grandi dubbi, ma MfE, la MediaforEurope che ha raccolto eredità e slancio europeo di, vorrà far valere il suo 25% in ProsiebenSat. E a fare gli spettatori, nel momento in cui si decideranno le posizioni chiave nella governance e negli equilibri del broadcaster di Unterföhring, dalle parti di Cologno non ci pensano proprio. Le comunicazioni inviate all’Autorità di regolazione finanziaria tedesca, la Bafin (equivalente della Consob italiana), mettono più di qualche punto in chiaro. E il messaggio sarà arrivato alla nuora come alla suocera. In una comunicazione inviata ieri il gruppo di Cologno – dopo aver segnalato di aver incrementato, seppur marginalmente, la quota diretta in Prosiebensat, arrivata al 19% del 25% complessivo – ha ...

