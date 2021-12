Manila Nazzaro | addio al GF Vip | ecco le ragioni della sua scelta

(Di martedì 14 dicembre 2021)è serena nel voler abbandonare il GF Vip 2021. L’ex moafferma che il motivo sono i suoi due figli. Al GF Vip 6 i concorrenti devono decidere se continuare la loro esperienza nella casa fino al 14 marzo, oppure abbandonarla per passare con i loro familiare le vacanze di Natale. Nella puntata di lunedì 13 dicembre, la metà degli inquilina ha annunciato la propria decisione, mentre i restanti avranno la possibilità di pensarci fino alla prossima puntata. Tra i concorrenti che abbandoneranno lo show c’è. POTREBBE INTERESSARTI: Gf Vip 6, incredibile bacio tra i due: colpo di scena finaleal GF Vip: (fonte: Instagram)La conduttrice ed ex moha in precedenza ...

Tra gli addii previsti, quelli di Aldo Montano ma anchee Aldo pronti a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 Nel dettaglio, la casa del Grande Fratello Vip 6 si svuoterà ...Anchee Miriana Trevisan analizzano i vari punti di vista della situazione. 'Non è neanche giusto dire che Alex ha tutte le colpe, le cose si fanno sempre in due', dichiara l'ex Miss ...La “guerra” tra Sonia Bruganelli e Lorenzo Amoruso non sembra volersi placare. In queste ore, infatti, una pungente risposta della moglie di ...Fabrizio Frizzi, tanti anni fa, ha davvero cambiato la vita di Manila Nazzaro. Manila Nazzaro proclamata Miss Italia 1999 da Fabrizio Frizzi, da allora cambiò tutto. Possiamo dire che da quando Manila ...