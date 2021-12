Lucia Goracci, la Farnesina chiede chiarimenti alla Romania dopo il sequestro e l’aggressione alla troupe del Tg1 (Di martedì 14 dicembre 2021) È tensione diplomatica tra Italia e Romania, dopo il sequestro e l’aggressione ai danni della giornalista del Tg1 Lucia Goracci e della sua troupe da parte di una parlamentare di estrema destra e no vax che stavano intervistando. La Farnesina ha fatto sapere che su istruzione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, l’ambasciatore italiano a Bucarest ha chiesto immediati chiarimenti al governo romeno. L’ambasciatore – secondo quanto si apprende da fonti ministeriali – ha espresso sorpresa e dispiacere e ha chiesto un approfondimento di quanto avvenuto alle competenti autorità romene. Proprio l’intervento del diplomatico italiano nel Paese era stato determinante per il rilascio dei reporter 8 ore dopo l’accaduto, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) È tensione diplomatica tra Italia eilai danni della giornalista del Tg1e della suada parte di una parlamentare di estrema destra e no vax che stavano intervistando. Laha fatto sapere che su istruzione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, l’ambasciatore italiano a Bucarest ha chiesto immediatial governo romeno. L’ambasciatore – secondo quanto si apprende da fonti ministeriali – ha espresso sorpresa e dispiacere e ha chiesto un approfondimento di quanto avvenuto alle competenti autorità romene. Proprio l’intervento del diplomatico italiano nel Paese era stato determinante per il rilascio dei reporter 8 orel’accaduto, in ...

lapoelkann_ : Solidarietà a Lucia Goracci (@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre facev… - Tg1Rai : In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'… - sebmes : Sconcertante la disavventura a Bucarest dell’inviata Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 sequestrata con la sua troupe da… - indacokid : La disinformazione #RAI non ha confini!! Figura di merd@ intermazionale per l’inviata Lucia Goracci. #draghistan… - SorinaMatei : RT @Agenzia_Ansa: La giornalista Rai Lucia Goracci 'rilasciata solo dopo l'intervento dell'ambasciata italiana'. Lo riferiscono fonti diplo… -