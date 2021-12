Le piace? Ibrahimovic va dal Papa e gli porta questa roba | clamoroso in Vaticano | Bergoglio di sasso

(Di martedì 14 dicembre 2021) La visita di Zlatanine l'incontro conFrancesco, sui social, scatena ogni tipo di ironie, meme e battute, comprese quelle che flirtano con la blasfemia e dunque qui non ribili. Di certo, per una volta, il bomber 40enne del Milan nei pochi minuti faccia a faccia conha per così dire deposto le armi e abbandonato l'aria spavalda e irriverente che lo ha reso uno dei personaggi più discussi e amati (e odiati) del calcio negli ultimi 20 anni. Emozionatissimo, lo svedese si è presentato così al Santo Padre: "Hoto qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente". Una maglia del Milan o della Svezia? No, l'ultimo libro autobiografico di Zlatan, Adrenalina, scritto con il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, ...

Un incontro cordiale, con tante foto, sorrisi e uno scambio di regali pre - natalizio: Zlatan è stato ricevuto ... Ibra ha regalato al pontefice il suo nuovo libro – "Adrenalina", scritto assieme a Luigi Garlando – e anche una maglia del Milan. "Le piace il Milan? Io con indosso questa in campo faccio qualche magi ..."