Il Governo non mette più soldi sulle bollette. Spunta l'idea delle rate (Di martedì 14 dicembre 2021) L’incremento delle risorse ventilato poche ore prima in audizione dal ministro Cingolani alla fine non ci sarà, con buona pace delle richieste avanzate da giorni dalle associazioni dei consumatori. Al termine del Consiglio dei ministri il titolare dell’Economia Daniele Franco ha confermato lo stanziamento di 3,8 miliardi per far fronte agli aumenti di luce e gas nel primo trimestre 2022. Chi si aspettava uno sforzo ulteriore per mitigare l’impatto dei rincari, a partire dal titolare del Mite Roberto Cingolani, è rimasto perciò deluso. Proprio Cingolani poche ore prima aveva lasciato intendere che il Governo guidato da Mario Draghi avrebbe fatto uno sforzo ulteriore, dopo i cinque miliardi già messi nelle scorse settimane: “In Consiglio dei ministri porteremo un aumento dello stanziamento per il caro energia. Cerchiamo di fare ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) L’incrementorisorse ventilato poche ore prima in audizione dal ministro Cingolani alla fine non ci sarà, con buona pacerichieste avanzate da giorni dalle associazioni dei consumatori. Al termine del Consiglio dei ministri il titolare dell’Economia Daniele Franco ha confermato lo stanziamento di 3,8 miliardi per far fronte agli aumenti di luce e gas nel primo trimestre 2022. Chi si aspettava uno sforzo ulteriore per mitigare l’impatto dei rincari, a partire dal titolare del Mite Roberto Cingolani, è rimasto perciò deluso. Proprio Cingolani poche ore prima aveva lasciato intendere che ilguidato da Mario Draghi avrebbe fatto uno sforzo ulteriore, dopo i cinque miliardi già messi nelle scorse settimane: “In Consiglio dei ministri porteremo un aumento dello stanziamento per il caro energia. Cerchiamo di fare ...

