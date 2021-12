Il Collegio 6 | ultima puntata in onda stasera su Rai2 e RaiPlay | le anticipazioni

(Di martedì 14 dicembre 2021)sualle 21:20, e in streaming su, torna Il6 l'dell'edizione: ecco lesualle 21:20, e in streaming su, si conclude Il6. Per i ragazzi del docu-reality gli esami di terza media sono ormai alle porte e l'settimana vedrà salire l'ansia degli studenti, che si dovranno impegnare e troveranno un aiuto insperato grazie al "ripassone" del Professor Maggi. Ledell'annunciano anche che i sorveglianti prepareranno una sorpresa per i ragazzi in vista della fine della loro permanenza e il preside il discorso di ...

Stasera su Rai2 alle 21:20, e in streaming su RaiPlay, si conclude Il Collegio 6. Per i ragazzi del docu-reality gli esami di terza media sono ormai alle porte e l'ultima settimana vedrà salire l'ansia degli studenti, che si dovranno impegnare e troveranno un aiuto ... Le anticipazioni rivelano che ad andare in scena questa sera sarà l'ultima settimana dei ragazzi de Il Collegio e a quel punto l'ansia per gli esami prenderà il provvedimento. Gli studenti si ...