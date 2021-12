GF Vip, ex concorrente scatenata: “Fermate il gioco” (Di martedì 14 dicembre 2021) Caos dentro e fuori la casa del GF Vip. Dopo il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli scoppia il putiferio. Un’ex concorrente chiede di fermare tutto. GF VipQuesta sera andrà in onda un’altra puntata del GF Vip. Per Alfonso Signorini sarà una serata complicata, visto che non solo dovrà accogliere in studio i concorrenti che decideranno lasciare il gioco, ma dovrà affrontare tantissimi argomenti e questioni che sono emersi in questi giorni. Protagonisti assoluti in questi giorni sono stati Soleil Sorge e Alex Belli. I due concorrenti che hanno sempre dimostrato grande fealing e interesse reciproco. Adesso c’è stato un colpo di scena, dove tra i due è scattato un bacio appassionato. Peccato che fosse tutto finto. Gf vip a luci rosse: scene hot da parte di due concorrenti nella notte GF Vip, bacio appassionato tra Soleil e Alex: poi la ... Leggi su chenews (Di martedì 14 dicembre 2021) Caos dentro e fuori la casa del GF Vip. Dopo il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli scoppia il putiferio. Un’exchiede di fermare tutto. GF VipQuesta sera andrà in onda un’altra puntata del GF Vip. Per Alfonso Signorini sarà una serata complicata, visto che non solo dovrà accogliere in studio i concorrenti che decideranno lasciare il, ma dovrà affrontare tantissimi argomenti e questioni che sono emersi in questi giorni. Protagonisti assoluti in questi giorni sono stati Soleil Sorge e Alex Belli. I due concorrenti che hanno sempre dimostrato grande fealing e interesse reciproco. Adesso c’è stato un colpo di scena, dove tra i due è scattato un bacio appassionato. Peccato che fosse tutto finto. Gf vip a luci rosse: scene hot da parte di due concorrenti nella notte GF Vip, bacio appassionato tra Soleil e Alex: poi la ...

Advertising

alzailvolume : Triste verità, probabilmente tra qualche anno sarà un concorrente del Grande Fratello Vip... - blogtivvu : Eva Grimaldi concorrente del GF Vip: quando entrerà, avvertimento alla moglie Imma Battaglia #gfvip - VicolodelleNews : #GFVip #AlexBelli fuori dal reality: scelta autonoma dell’attore o concorrente da rottamare? Ecco cosa è successo!… - infoitcultura : Squalificato concorrente al GF Vip, si scatena il web, e non solo: il commento al vetriolo delle opinioniste - ornellafusari28 : @PierSilvio__B Vogliamo un altro conduttore per il gf vip 6 Rivolgiamo Alessia oppure un ex Concorrente che conos… -