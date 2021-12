Esame farsa di Suarez, la procura della Figc archivia (per ora) il caso: nessun illecito dai dirigenti della Juve (Di martedì 14 dicembre 2021) Per la giustizia sportiva il caso dell’Esame farsa a Luis Suarez all’Università di Perugia per il momento può essere archiviato. Prima della conclusione delle indagini da parte dei magistrati di Perugia, la procura della Figc ha comunicato di aver disposto: «nei giorni scorsi l’archiviazione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all’indagine della procura della Repubblica di Perugia sull’Esame del calciatore Suarez volto a ottenere la cittadinanza italiana». Sulla base del parere della procura Generale ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Per la giustizia sportiva ildell’a Luisall’Università di Perugia per il momento può essereto. Primaconclusione delle indagini da parte dei magistrati di Perugia, laha comunicato di aver disposto: «nei giorni scorsi l’zione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all’indagineRepubblica di Perugia sull’del calciatorevolto a ottenere la cittadinanza italiana». Sulla base del parereGenerale ...

Gazzetta_it : Juve, la Procura della Figc archivia (per ora) l’inchiesta sull’esame farsa di Suarez - fattoquotidiano : Caso Suarez, la Procura Figc ha disposto l’archiviazione per l’esame ‘farsa’ “in attesa di nuovi atti dai pm di Per… - CucchiRiccardo : @antonio18c1 @dgiorgio73 @NicolaFalc1983 @antonio18c1 le rispondo per l'ultima volta. Sull'esame, farsa o meno, dec… - Endless_mzlm : RT @Gazzetta_it: Juve, la Procura della Figc archivia (per ora) l’inchiesta sull’esame farsa di Suarez - antonio18c1 : @dgiorgio73 @CucchiRiccardo @NicolaFalc1983 Vero, ma siccome per il covid, per i cori razzisti, per mille altre cos… -