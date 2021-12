Eleonora Daniele | sapete chi è la sua migliore amica? Incredibile ma vero

Leggi su altranotizia

(Di martedì 14 dicembre 2021)è una giornalista ma, soprattutto, una donna che crede che le emozioni, pubbliche e private, debbano essere raccontate. E lei intanto ci fa sapere chi è la sua. Di chi stiamo parlando?-Altranotiziaè una giornalista e conduttrice televisiva che ama raccontare le storie della quotidianità, come avviene ogni giorno nella sua trasmissione, in onda su Rai Uno, Storie Italiane. Ma ama anche raccontarsi, andando a toccare la sfera più intima, più profonda, della sua vita privata. Come ha fatto nel suo secondo, emozionante libro: Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello, dove racconta il suo struggente rapporto con il fratello autistico, Luigi. E quel ...