Covid | morta ad Alessandria Oss non vaccinata Diceva | Spero di prenderlo

Ultime Notizie dalla rete : Covid morta

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 DIC - Sospesa dal lavoro perché non vaccinata, una operatrice socio-sanitaria dell'ospedale di Alessandria è morta di Covid. A darne notizia è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che conferma quanto anticipato dal bisettimanale locale 'Il Piccolo'. 'Rispettiamo le convinzioni di ciascuno, ...